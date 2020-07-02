الهند.. العريس مات بكورونا بعد تسببه في عدوى 111 ضيفاً بزفافه

كان قد ناشد عائلته إيقاف الحفل بسبب مرضه.. لكنهم رفضوا طلبه

كشفت تقارير جديدة عن تشخيص أكثر من 100 شخص بـ"كوفيد-19" بعد حضورهم حفل زفاف، ومن ثم جنازة رجل هندي كان مريضاً بشكل خطير من فيروس كورونا أثناء عرسه.

وقالت صحيفة "إنديان إكسبرس": الرجل البالغ من العمر 31 عاماً، والذي توفي بعد يومين من زفافه، سافر إلى باليغانج من نيودلهي لحضور عرسه يوم 15 يونيو، والذي حضره أكثر من 350 من الأصدقاء وأفراد العائلة.

وناشد العريس عائلته إيقاف الحفل لأنه كان مريضاً، ولكنهم رفضوا الاستجابة له. وحثوه على تناول الباراسيتامول لخفض درجة حرارته حتى يتمكن من حضور الحفل.

وقال أحد الأقارب: على الرغم من أنه كان يشعر بالإعياء بحلول 14 يونيو وأراد تأجيل حفل الزفاف، جاء قرار أفراد العائلتين ضده، مشيرين إلى تكبد خسائر مالية ضخمة إذا ألغيت الترتيبات.

ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، شكا الضحية من أعراض "كوفيد-19" وتم إدخاله لفترة وجيزة إلى المستشفى، لكن عائلته أخرجته من أجل إتمام الزفاف بحضور أكثر من 300 ضيف.

وتوفي الرجل في منزله بعد ذلك بيومين، في 17 يونيو، وأحرقت الأسرة جثته. وحضر الجنازة ما يقرب من 200 شخص، بعضهم كان في حفل الزفاف.

وشرعت السلطات في إجراء تحقيق في الانتهاكات المحتملة لقواعد التباعد الاجتماعي بشأن عدد الضيوف في كل من حفل الزفاف والجنازة.

ولا يُسمح بأكثر من 50 ضيفاً في حفلات الزفاف الفخمة في الهند، و20 شخصاً فقط في الجنازات، للحد من خطر انتشار فيروس كورونا.

وأشار أحد الأقارب إلى أنهم كانوا أقل قلقاً بشأن الفيروس؛ لأن "المناطق الريفية خالية تقريبا من كوفيد-19"، وتحاول السلطات المحلية الآن منع تفشي العدوى أكثر.

ووقع اختبار أكثر من 300 شخص من الأقارب والأصدقاء الذين حضروا حفل الزفاف أو الجنازة. وأثبتت النتائج إصابة نحو 111 شخصاً بالفيروس، ولم تكن العروس من بين المصابين.