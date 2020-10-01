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متحدث الرئاسة المصري: السيسي وصل الكويت في وقت سابق من صباح اليوم

قادة وممثلو دول العالم يتوافدون على الكويت للعزاء في وفاة "الشيخ صباح"

يواصل قادة العالم التوافد إلى الكويت، اليوم الخميس، لتقديم التعازي في وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



ووفق وسائل إعلام محلية كويتية فإنه من المقرر أن يصل البلاد، اليوم الخميس، سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس العراقي برهم صالح.



وفي وقت سابق صباح اليوم وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الكويت لتقديم العزاء في وفاة المغفور له حيث صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.



والأربعاء، وارت الكويت جثمان الأمير الراحل الذي وافته المنية عن عمر يناهز 91 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.



وفور إعلان الوفاة، سارع القادة والزعماء في الدول العربية والعالم بإرسال برقيات التعزية والمواساة، معبرين عن مسيرة حافلة للأمير الراحل في العمل الإنساني والسياسي.