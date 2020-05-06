شاهد.. أمطار "خميس مشيط" تغمر الأنفاق والميادين وتحاصر السكان

"نفق الغروي" يغرق مجددًا.. والأهالي يطالبون بتدخُّل أمير عسير

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة خميس مشيط مساء اليوم الأربعاء في تحوُّل عدد من الأنفاق، بينها النفق المقابل لمجمع الغروي، ونفق محطة النقل الجماعي، إلى بِرك، شلَّت الحركة المرورية، واستنفرت الجهات المختصة.. وطمرت المياه عددًا من الشوارع والميادين، فضلاً عن مداهمتها عددًا من المنازل، وسط استنكار الجميع من سوء التنفيذ، وغياب الرقابة في ظل صرف الدولة المليارات على البنية التحتية.

وباشرت الفرق المختصة نفق الغروي في خميس مشيط، وتعمل حاليًا على سحب مياه الأمطار التي تراكمت فيه بالصهاريج، وكذلك سحب مركبتَيْن من داخله.

وأبدى الأهالي استغرابهم من تكرار غرق النفق، وعدم فاعلية تصريف مياه الأمطار والسيول داخله، وعمل المضخات الخاصة بالنفق الذي يعتبر شريانًا رئيسيًّا ومهمًّا في شوارع محافظة خميس مشيط.

وطالب الأهالي بتدخُّل الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير؛ لوضع حد لما يحدث بين كل فترة وأخرى، وإيجاد الحلول الجذرية لذلك، فضلاً عن فتح ملف تحقيق مع كل مقصِّر أو متهاون.