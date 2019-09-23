الأخضر الصغير يعبر إلى نهائيات كأس آسيا

بعد تعادله مع عمان سلبياً

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عاماً، إلى نهائيات كأس آسيا 2020 التي ستقام في البحرين، بعد تعادله سلبياً مع نظيره العماني.

وضمن الأخضر بطاقة الصعود بعد أن حصد سبع نقاط حيث كسب منتخبي سوريا وباكستان وتعادل مع عمان الذي حل ثانياً ورافق الأخضر كأفضل ثان في المجموعات.