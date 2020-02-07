"بومبيو": الشعب العراقي يريد حكومة خالية من الفساد وبعيدة عن التدخل الإيراني

الولايات المتحدة تدين أعمال العنف في العراق

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية أعمال العنف التي ارتكبت في مدينة النجف بالعراق، الأربعاء الماضي، التي أدّت إلى مقتل وجرح المتظاهرين المسالمين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو؛ في بيان صحفي صدر عن "الخارجية الأمريكية": "إنه منذ أكتوبر من العام الماضي خرج المتظاهرون المسالمون إلى الشوارع للمطالبة بإصلاح الحكومة وقوبلوا بالتهديدات والعنف الوحشي وهجمات بالنيران الحية"، مضيفاً أنه من غير المعقول أن يستمر مرتكبو هذه الأفعال من دون عقاب.

وبحسب البيان، دعا بومبيو؛ إلى محاسبة الشخصيات التي تحرّض على العنف الذين لا يتخذون خطوات لحماية حرية التعبير والتجمع السلمي، كما حثّ بومبيو؛ الحكومة العراقية، على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الميليشيات والمسلحين والمجموعات الأمنية في النجف والمدن الأخرى لهجماتهم على العراقيين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 600 متظاهر وجرح الآلاف حتى الآن.

وأشار البيان إلى الرسالة التي وجّهها الوزير بومبيو؛ إلى الحكومة العراقية، بضرورة العمل على سن إصلاحات ومعالجة الفساد، واختتم البيان برسالة وجّهها الوزير بومبيو للشعب العراقي، واصفاً إياه بالشجاعة في سعيه إلى حكومة خالية من الفساد وبعيدة عن التدخل الإيراني.