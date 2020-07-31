"المورقي": 227 كاميرا مطورة لمتابعة الخدمات البلدية بمكة والمشاعر

روعي في توزيعها لتشمل مختلف الأحياء والشوارع وربطها بغرفة تحكم رئيسة

قدمت أمانة العاصمة المقدسة تطورًا ملحوظًا في مراقبة خدماتها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر شبكة من الكاميرات المتطورة والفائقة الدقة .

وأوضح نائب المشرف العام على أعمال الحج وكيل أمين العاصمة المُقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبد الرحمن المورقي، أنه تم تركيب 227 كاميرا متطورة لمتابعة الأعمال الخاصة بالأمانة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأشار المورقي إلى أنه روعي في توزيعها لتشمل مختلف الأحياء والشوارع وربطها بغرفة تحكم رئيسة يتم من خلالها مراقبة الخدمات ورصد الملاحظات ومن ثم توجيهها للبلدية المختصة لمعالجتها، مبينًا أن أمانة العاصمة المقدسة لاتألو جُهدًا في تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار البقاع الطاهرة.