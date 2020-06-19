بلجيكا تسجل 128 إصابة جديدة بكورونا

12 وفاة ترفع حصيلة الضحايا إلى 9695

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 60476 شخصاً.

وأفادت وزارة الخدمات الصحية البلجيكية في بيان بأنها سجّلت 12 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 9695 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي27 شخصاً بعد تسجيل 20 حالة شفاء جديدة.