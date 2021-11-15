"سعد الدخيل" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله الشيخ سعد بن صالح بن ناصر الدخيل، وأديت الصلاة عليه بعد صلاة عصر اليوم الاثنين، بمسجد موضي العثمان بالدرعية، والعزاء في المسجد والمقبرة والدفن بمقبرة العمارية.

اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

والعزاء لأبنائه على الأرقام:



ناصر:0554818161

صالح: 0554414227



عبدالرحمن: 0505404603

