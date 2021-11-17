"الإعلام المرئي": 7 أيام على انتهاء المهلة التصحيحية للصحف الإلكترونية

حذّرت من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن تصحيح الأوضاع

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مجددًا الصحف الإلكترونية إلى تصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخولها بمزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة التصحيحية في 24 نوفمبر 2021م.

وأكدت الهيئة أن الصحف التي لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة ستُتخذ الإجراءات اللازمة بحقها.

ويمكن التقدم لتجديد أو إصدار التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية https://eservices.gcam.gov.sa/.

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17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443 04:52 PM

حذّرت من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن تصحيح الأوضاع

"الإعلام المرئي": 7 أيام على انتهاء المهلة التصحيحية للصحف الإلكترونية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مجددًا الصحف الإلكترونية إلى تصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخولها بمزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة التصحيحية في 24 نوفمبر 2021م.

وأكدت الهيئة أن الصحف التي لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة ستُتخذ الإجراءات اللازمة بحقها.

ويمكن التقدم لتجديد أو إصدار التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية https://eservices.gcam.gov.sa/.

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