"الإعلام المرئي": 7 أيام على انتهاء المهلة التصحيحية للصحف الإلكترونية

حذّرت من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن تصحيح الأوضاع

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مجددًا الصحف الإلكترونية إلى تصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخولها بمزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة التصحيحية في 24 نوفمبر 2021م.

وأكدت الهيئة أن الصحف التي لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة ستُتخذ الإجراءات اللازمة بحقها.

ويمكن التقدم لتجديد أو إصدار التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية https://eservices.gcam.gov.sa/.