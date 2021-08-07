وزير الرياضة يكرّم البطل الأولمبي طارق حامدي بخمسة ملايين ريال

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية تكريم البطل الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال).

وقال وزير الرياضة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لأنه البطل في عيوننا جميعاً، فسيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال)".

وأضاف: "نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم، تستأهل يا بطل والمستقبل أمامك بإذن الله".