"الداود" يرفع شكره لخادم الحرمين على تمديد تكليفه مديراً لجامعة القصيم

قال: تستمر الجهود لتحقيق الإنجازات انسجاماً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠

رفع مدير جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود؛ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الثقة الكريمة التي حظي بها بتمديد تكليفه مديراً لجامعة القصيم، لمدة أربع سنوات قادمة، سائلاً الله -جل وعلا- العون والتوفيق على أداء ما تم تكليفه به خدمة لدينه ومليكه ووطنه.

وقال: أرجو من الله تعالى أن يوفقنا لبذل مزيد من الجهد، بتوجيهات قيادتنا الحكيمة؛ لتستمر الجامعة في تحقيق الإنجازات انسجاماً مع رؤية مملكتنا ٢٠٣٠ وإسهاماً في خدمة الوطن والمواطن، في ظل الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم في وطننا الغالي من لدن ملكنا وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأكّد الداود؛ أنه خلال الفترة الماضية كان هناك شركاء نجاح حقيقيون أسهموا بالدعم والتعاون في سبيل تحقيق الأهداف والنجاحات، وفي مقدمتهم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز؛ ونائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل؛ حيث كان لهما الدور الكبير في تطوير الجامعة وتحقيقها السمعة الحسنة في عدد من المجالات التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

وختم تصريحه بالشكر لوزير التعليم العالي، على دعمه للجامعة واهتمامه بتميزها، واصلاً الشكر لزملائه وزميلاته في الجامعة على ما وجده من تعاون وتفاعل كان له الأثر الإيجابي على مسيرة الجامعة خلال السنوات الماضية، داعياً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ قادتها ويسدد خطاهم ويمدهم بعونه وتوفيقه.