في افتتاح الجولة 26 من دوري الأولى .. أحد والباطن يتقاسمان الصدارة مؤقتًا

انطلقت مساء اليوم مباريات الجولة الـ 26 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم ، حيث ارتقى فريق للصدارة مؤقتًا عقب تغلبه على نظيره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما صعد الباطن للصدارة لكن بفارق الأهداف عن أحد بعدما فاز على فريق الثقبة بهدفين دون مقابل.

وأسفرت باقي النتائج عن فوز الخليج على جدة بهدفين مقابل هدف، وخسر فريق التقدم من المجزل بهدفين مقابل هدف، فيما فاز فريق النجوم على الطائي بهدف دون مقابل.

وتختتم مباريات الجولة غدًا بـ 5 لقاءات، حيث يلتقي القادسية مع ضيفه العين، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، وعلى ملعب نادي البكيرية بالبكيرية، يستضيف البكيرية فريق النهضة، وفريق نجران يواجه الشعلة على ملعب جامعة نجران بنجران، ويستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء مباراة الجيل مع الجبلين، والأنصار مع فريق جدة، على ملعب نادي الأنصار بالمدينة المنورة.