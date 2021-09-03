وزير شؤون الأقليات في بهار الهندية يستنكر الاعتداءات الحوثية على المملكة

خلال لقاء جمعه مع الملحق الديني بسفارة المملكة بالهند الشيخ بدر العنزي

استقبل الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالهند الشيخ بدر بن ناصر العنزي، محمد زمان خان وزير شؤون الأقليات في ولاية بهار بالهند، وعبدالقيوم أنصاري رئيس الهيئة الحكومية للمدارس الإسلامية بولاية بهار بالهند، بمقر الملحقية بالعاصمة نيودلهي.

وأكد الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين بالهند حرص القيادة على مدّ جسور التواصل مع الشخصيات الاسلامية والقيادية والمسلمين عامة، ومدّ يد التعاون معهم لنشر صحيح الاسلام الذي يدعوا للمحبة والسلام والتعايش السلمي.

واستعرض "العنزي" الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في خدمة الاسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، مشيراً إلى أن السعودية أخذت على عاتقها حمل لواء رعاية شؤون الحرمين الشريفين وبذل الغالي والنفيس؛ كي يؤدي المسلمون العبادة بكل يسر وطمأنينة.

من ناحيته، أشاد وزير شؤون الأقليات في ولاية بهار بالهند بمواقف المملكة مع بلاده عبر التاريخ، منوهًا بدعم السعودية الأخير لبلاده لتجاوز أزمة كورونا.

وثمن "زمان" بدور الملحقية الدينية بالهند التي تشرف على أعمالها وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة في مد الجسور للتعاون مع جميع مكونات الشعب الهندي والجمعيات الاسلامية لنشر منهج الوسطية والاعتدال.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها السعودية في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لحفظ أرواح المعتمرين والحجاج من جائحة كورونا التي أضرت بدول العالم وكانت السعودية بتوفيق الله الأكثر سلامة.

وفي سياق متصل، ندّد وزير شؤون الأقليات في ولاية بهار بالهند بما تتعرض له المملكة من هجمات عدوانية من الحوثيين المدعومين من إيران والذين لم يراعوا حرمة الحرمين الشريفين، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الدولية لصد عدوانهم عن المملكة.

وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون المشترك في المجالات التي تخدم العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.