ملعب الملك فهد الدولي "درة الملاعب" .. في المرتبة الأولى

بتصويت أجراه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أهم ملاعب القارة في منطقة الغرب؛ إذ فتح باب التصويت لأربعة ملاعب وصفها بـ«الأعظم»، تناولها في تقرير مطول بينها ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

ويحتل «درة الملاعب» المرتبة الأولى في التصويت، حتى إعداد هذا الخبر، بنسبة بلغت 76 في المئة، ويأتي ملعب خليفة في قطر ثانياً بـ10 في المئة، وحل ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي ثالثاً بـ8 في المئة، ورابعاً ملعب جابر الأحمد في الكويت بـ5 في المئة، ويستمر التصويت حتى الـ21 من مايو الجاري.

كما وصف الآسيوي الملاعب الأبرز في منطقة غرب آسيا، بالتحف المعمارية، مذكراً أنها طالما استضافت فعاليات تاريخية، إلى جانب مباريات كأس آسيا ودوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

وجاء في استعراض الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت، عن ملعب الملك فهد، أن أعمال البناء استكملت فيه عام 1986، وقد استخدم لاستضافة مباريات كأس العالم للشباب 1989 وكأس العالم تحت 20 عاماً؛ حيث حضر المباراة النهائية بين البرتغال ونيجيريا 65,000 متفرج.

كما استضاف الملعب 16 مباراة في كأس القارات 1997، ونهائي بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عامي 1995 و2000.

وفي عام 2014 استضاف إياب نهائي دوري أبطال آسيا الذي جمع بين الهلال السعودي وويسترن سيدني وندررز الأسترالي.

أما عام 2017، فقد شهد مواجهة الهلال لفريق أوراوا ريد دايموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.