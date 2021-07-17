"سبق" ترصد جهود القوات الخاصة لأمن الطرق بالضبط الأمني النموذجي بالشميسي

تدعهما أنظمة ذكية على مسارات الفرز والتفتيش

رصدت عدسة "سبق" اليوم جهود رجال الأمن بمركز الضبط الأمني النموذجي بالشميسي، وظهرت الحركة المرورية بانسيابية تامة رغم الكثافة المرورية التي يشهدها الطريق السريع (جدة– مكة المكرمة)؛ وذلك بفضل جهود رجال أمن الطرق والقطاعات الأمنية المساعدة لها؛ إذ يبذل رجال القوات الخاصة لأمن الطرق جهودًا حثيثة في خدمة المسافرين والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، من خلال وجودهم في المسارات المخصصة لسير السيارات، وتفتيش الحجاج والزائرين بدقة عالية للتأكد من وجود التصاريح اللازمة لهم، مستخدمين في ذلك أحدث التقنيات.



جهود رجال أمن الطرق تم رصدها بالصوت والصورة بمركز الضبط الأمني النموذجي بالشميسي.



"سبق" التقت المقدم مستور بن محمد الكثيري، ركن الاتصالات وتقنية المعلومات المتحدث الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق، الذي أكد أن القوات الخاصة لأمن الطرق تشارك ضمن منظومة قيادات أمن الحج، وذلك من خلال العديد من المهام، منها مشاركتها في الطوق الأمني، وإحكام السيطرة عليه من خلال مراكز الضبط الأمني المنتشرة على مداخل العاصمة المقدسة، التي تُقدَّر بعشرة مراكز، إضافة إلى مشاركتها في الطوق الأمني الخاص بالمشاعر المقدسة.



وأضاف "الكثيري": "من ضمن المهام تطبيق إجراءات أنظمة الحج وتعليماته، إضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة من خلال تكثيف الدوريات الأمنية على المقاطع والجسور، وانتشار العديد من نقاط التهدئة والتفتيش، كذلك مشاركة التقنية ضمن العناصر الميدانية لرجال الأمن من خلال توظيف التقنية الحديثة، وتقليل زمن الانتظار في هذه المراكز، والحد من التدخُّل البشري عن طريق الأنظمة والتعليمات وأتمتة الإجراءات".



يُذكر أن مركز الضبط الأمني النموذجي بالشميسي دشَّنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ويحتوي على مكاتب إدارية ومسجد ومركزَين للدفاع المدني والهلال الأحمر، ومبنى للجهات الأمنية والحكومية، ومدعوم بأنظمة ذكية على مسارات الفرز والتفتيش، ويتضمن 16 مسارًا مخصصًا بها مسارات للحافلات ومركبات النقل والشاحنات.