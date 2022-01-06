في مقر إمارة الباحة لمنسوبيها.. انطلاق حملة تطعيم الجرعة الثالثة التنشيطية

تحت إشراف كادر طبي من "صحة المنطقة" حمايةً لهم من خطر الإصابة

انطلقت اليوم حملة تطعيم الجرعة الثالثة التنشيطية ضد فيروس كورونا بتوجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وذلك بمقر ديوان إمارة المنطقة.

وتلقى منسوبو الإمارة الجرعة التنشيطية من اللقاح، تحت إشراف كادر طبي من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة (ادارة الصحة العامة)، وبالتنسيق مع ادارة التواصل الداخلي بإمارة المنطقة، وفقاً للإجراءات الطبية المرتبطة بلقاح كورونا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

واستهدفت الحملة جميع منسوبي ومنسوبات وعاملي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز حرصاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من خطر الإصابة.