محافظ صندوق الاستثمارات: نسعى لنكون أكبر صندوق سيادي في العالم

أكد أن رؤية المملكة 2030 تعتبر الصندوق المحرك الأساسي لاقتصاد المملكة

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، السعي للتحول إلى أكبر صندوق سيادي في العالم.

وقال خلال ملتقى الميزانية 2021: أصول صندوق الاستثمارات تبلغ 1.3 تريليون ريال.

وأضاف: الصندوق ملتزم في عامي 2021 و2022 باستثمار 150 مليارًا سنويًا.

وأردف "الرميان": رؤية 2030 تؤكد على أن يكون صندوق الاستثمارات العامة هو المحرك الأساسي لاقتصاد المملكة.

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17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442 03:13 PM

أكد أن رؤية المملكة 2030 تعتبر الصندوق المحرك الأساسي لاقتصاد المملكة

محافظ صندوق الاستثمارات: نسعى لنكون أكبر صندوق سيادي في العالم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، السعي للتحول إلى أكبر صندوق سيادي في العالم.

وقال خلال ملتقى الميزانية 2021: أصول صندوق الاستثمارات تبلغ 1.3 تريليون ريال.

وأضاف: الصندوق ملتزم في عامي 2021 و2022 باستثمار 150 مليارًا سنويًا.

وأردف "الرميان": رؤية 2030 تؤكد على أن يكون صندوق الاستثمارات العامة هو المحرك الأساسي لاقتصاد المملكة.

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