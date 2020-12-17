محافظ صندوق الاستثمارات: نسعى لنكون أكبر صندوق سيادي في العالم

أكد أن رؤية المملكة 2030 تعتبر الصندوق المحرك الأساسي لاقتصاد المملكة

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، السعي للتحول إلى أكبر صندوق سيادي في العالم.



وقال خلال ملتقى الميزانية 2021: أصول صندوق الاستثمارات تبلغ 1.3 تريليون ريال.



وأضاف: الصندوق ملتزم في عامي 2021 و2022 باستثمار 150 مليارًا سنويًا.



وأردف "الرميان": رؤية 2030 تؤكد على أن يكون صندوق الاستثمارات العامة هو المحرك الأساسي لاقتصاد المملكة.