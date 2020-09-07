"كورونا" يتسلل إلى 34,337 أمريكياً خلال 24 ساعة

تسجيل 462 وفاة جديدة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية، 34,337 إصابة مؤكدة و462 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وبينت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم (الاثنين)، أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة 6,261,216 إصابةً، فيما بلغ عدد وفياته 188,513.