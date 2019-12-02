خادم الحرمين يتلقى برقيات تعزية من حكام عجمان أم القوين ورأس الخيمة والفجيرة في وفاة "الأمير متعب"

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله .-
وأعرب حاكم عجمان عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكرام جميل الصبر والسلوان.
كما تلقى - أيده الله - برقيتي عزاء مماثلتين من الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.
وتلقى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - برقية عزاء من الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات حاكم أم القيوين في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- .
وأعرب حاكم أم القوين عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود, داعيًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكرام الصبر والسلوان.
كما تلقى - أيده الله - برقية تعزية مماثلة من الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القوين.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - برقية عزاء من أخيه الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .
وعبّر حاكم رأس الخيمة عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود, سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما تلقى - أيده الله - برقية تعزية مماثلة من الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.
كذلك تلقى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - برقية عزاء من أخيه الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .
وعبّر حاكم الفجيرة عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود , داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الحاكمة جميل الصبر والسلوان.
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان
وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز
كما تلقى - أيده الله - برقية تعزية مماثلة من الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة .
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله .-
وأعرب حاكم عجمان عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكرام جميل الصبر والسلوان.
كما تلقى - أيده الله - برقيتي عزاء مماثلتين من الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.
وتلقى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - برقية عزاء من الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات حاكم أم القيوين في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- .
وأعرب حاكم أم القوين عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود, داعيًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكرام الصبر والسلوان.
كما تلقى - أيده الله - برقية تعزية مماثلة من الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القوين.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - برقية عزاء من أخيه الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .
وعبّر حاكم رأس الخيمة عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود, سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما تلقى - أيده الله - برقية تعزية مماثلة من الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.
كذلك تلقى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - برقية عزاء من أخيه الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .
وعبّر حاكم الفجيرة عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود , داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الحاكمة جميل الصبر والسلوان.
كما تلقى - أيده الله - برقية تعزية مماثلة من الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة .