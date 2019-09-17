عدسة سبق ترصد حسرة جماهير الاتحاد.. و"خناقة" سالم وعبدالحميد

تصوير ماجد البقمي:

شهدت نهاية مباراة الهلال والاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا حسرة جماهير الاتحاد بعد خسارة فريقهم بنتيجة 1-3 وتأهل الهلال لنصف النهائي وذلك في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب جامعة الملك سعود.

ولم يشفع تقدم الاتحاد بهدف أول عن طريق زياد الصحفي في المحافظة على النتيجة حيث سجل الهلال ثلاثية زرقاء عن طريق كاريلو وسالم الدوسري وجيوفينكو.



وشهدت الدقائق الأخيرة مشادة بالأيدي بين سالم الدوسري وسعود عبدالحميد بعد أن تلاعب الأول بالكرة أمام خط الملعب من جهة جماهير الاتحاد الذي اعتبره عبدالحميد استقزازاً للجماهير التي رمت بالعلب تجاه سالم.