"التحالف" يطلب من المدنيين التريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض

حرصًا على سلامتهم

طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، من المدنيين التريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصًا على سلامتهم.


وأكد"التحالف"، وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، دعم تقدم ألوية اليمن السعيد بكافة المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية .

تحالف دعم الشرعية في اليمن ميليشيات الحوثي الإرهابية اليمن السعيد

0

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443 04:09 PM

حرصًا على سلامتهم

"التحالف" يطلب من المدنيين التريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 1,388

طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، من المدنيين التريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصًا على سلامتهم.


وأكد"التحالف"، وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، دعم تقدم ألوية اليمن السعيد بكافة المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية .

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

تحالف دعم الشرعية في اليمن ميليشيات الحوثي الإرهابية اليمن السعيد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022