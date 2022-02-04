"التحالف" يطلب من المدنيين التريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض

حرصًا على سلامتهم

طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، من المدنيين التريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصًا على سلامتهم.



وأكد"التحالف"، وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، دعم تقدم ألوية اليمن السعيد بكافة المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية .