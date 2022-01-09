"إغاثي" الملك يوزع كسوة الشتاء على 11.7 ألف مستفيد بالأردن

للتخفيف من معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية لحمايتهم من البرد القارس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، في محافظتَي الزرقاء وإربد بالأردن؛ 2.354 حقيبة شتوية، و4.708 بطانيات، استفاد منها 11.770 فردًا.



يأتي ذلك ضمن مشروع كسوة الشتاء 2021م، الذي يستهدف الأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين بالأردن؛ للتخفيف من معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية لحمايتهم من البرد القارس.