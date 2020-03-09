شاهد.. "أمير الباحة" يوجّه بتقديم الفحوصات والتعقيمات المناسبة للمواطنين

بادر في مقطع فيديو بإجراء الفحص الحراري لكورونا واستخدام المعقمات

وجّه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، بتقديم الفحوصات والتعقيمات اللازمة للمواطنين ومنسوبي الإمارة احترازيًّا من فيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو، أمير المنطقة وهو يقوم بإجراء فحص لفيروس كورونا عن طريق جهاز قياس الحرارة، ويطهر يديه بالمعقمات، وهي البادرة التي نالت استحسان الجميع.

أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود فيروس كورونا الجديد

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09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 01:16 PM

بادر في مقطع فيديو بإجراء الفحص الحراري لكورونا واستخدام المعقمات

شاهد.. "أمير الباحة" يوجّه بتقديم الفحوصات والتعقيمات المناسبة للمواطنين

أحمد العبدالله

الباحة

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وجّه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، بتقديم الفحوصات والتعقيمات اللازمة للمواطنين ومنسوبي الإمارة احترازيًّا من فيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو، أمير المنطقة وهو يقوم بإجراء فحص لفيروس كورونا عن طريق جهاز قياس الحرارة، ويطهر يديه بالمعقمات، وهي البادرة التي نالت استحسان الجميع.

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أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود فيروس كورونا الجديد

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