"شؤون الأسرة" توقع مذكرة تعاون مع مجموعة من الجمعيات الأهلية بجدة

لتحسين جودة الحياة الأسرية بما يتوافق مع رؤية 2030

شهِد الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، بمقر محافظة جدة، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تعاون بين اللجنة الفرعية لشؤون الأسرة بمحافظة جدة، ومجموعة من الجمعيات الأهلية بالمحافظة لتنفيذ مشروع المسعف النفسي.

ووقع المذكرة، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الأسرة بمحافظة جدة، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، مع كل من رئيس مجلس إدارة جمعية الإرشاد الأسري و النفسي، جزاء بن مرزوق المطيري، والمدير العام لجمعية المودة للتنمية الأسرية، محمد آل رضي، والمدير العام لجمعية رعاية الأيتام، ضيف الله الحقوي، والمدير التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بجدة، عبدالله السيود، والمدير العام لمركز إتزان، نجلاء الثقفي.

وأشار الأمير سعود بن جلوي، إلى أن مذكرة التعاون سيكون لها أثر إيجابي في تقديم الدعم والرعاية النفسية اللازمة للأسرة، ودور في نشر ثقافة المساعدة النفسية في المجتمع، مؤكداً على أهمية التعاون والشراكة بين القطاع الصحي والأهلي .

وتهدف المذكرة إلى تفعيل مشروع المسعف النفسي، والعمل المشترك لتحقيق أهداف المشروع، والتي تتمثل في تحسين جودة الحياة الأسرية بما يتوافق مع رؤية 2030، وذلك من خلال المساهمة في استقرار وتوازن الأسرة، وتقديم الدعم والعلاج النفسي للأشخاص المصابين باضطرابات نفسية ولديهم مشاكل أسرية، وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تخدم الأسرة التنموية في المحافظة، ورصد أهم القضايا والتحديات التي تواجه الأسرة.

حيث يقوم المشروع بتأهيل وتدريب 3000 مسعف نفسي متطوع ومرشح من الأسر لتقديم الإسعافات النفسية الأولية.