"مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية" يناقش عددًا من الموضوعات الاقتصادية

اتخذ حيالها التوصيات اللازمة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.



‎واطلع المجلس على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير الاقتصادي الربعي لوزارة الاقتصاد والتخطيط.‎



‎كما ناقش المجلس خلال اجتماعه العرض المقدَّم من وزارة البيئة والمياه والزراعة حيال ما أُنجز في قطاع المياه في جوانبه التشريعية والتنظيمية والتنفيذية.



‎واستعرض المجلس العرض المقدَّم من صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيال مستوى التقدُّم المحرز في المشاريع الكبرى.



كما تناول المجلس العرض المقدَّم من وزارة المالية في شأن تقييم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.



‎وتابع التقارير الدورية المقدَّمة من وزارتَيْ الصحة والاقتصاد والتخطيط في شأن المستجدات والتطورات الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد -19).



واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.