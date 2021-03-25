تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442 09:28 AM

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

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