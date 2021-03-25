تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.