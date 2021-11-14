"التحالف" يعلن إحباط محاولة هجوم للحوثيين على "البلق" غرب مأرب

تدمير 6 آليات عسكرية للمليشيا وأكثر من 70 قتيلًا

أعلنت قوات التحالف الجوية إحباط محاولة هجوم للحوثيين على "البلق" غرب مأرب، طبقاً لـ"العربية نت".

وقالت المصادر: إن عملية التحالف تمت أثناء تجمّع لعناصر حوثية لتنفيذ هجوم على "البلق" الشرقي.

وتابعت المصادر أن عملية للتحالف دمرت 6 آليات عسكرية للحوثيين وأكثر من 70 قتيلًا.