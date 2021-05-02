"القرفي" ينال الماجستير من جامعة الملك خالد

احتفل الباحث رياض بن محمد القرفي بحصوله على درجة الماجستير من جامعة الملك خالد في تخصص الأنظمة .

فيما عبر"القرفي" عن سعادته البالغة في إكمال درجة الماجستير، مقدمًا شكره وتقديره لكل من ساهم في حصوله على الماجستير بالتشجيع والدعاء، سائلًا الله أن تكون رسالته العلمية عونًا له لخدمة دينه ووطنه.