الجيش النيجيري يؤكد موت زعيم "داعش" في غرب أفريقيا

التنظيم لا يزال يلتزم الصمت

أعلن الجيش النيجيري، اليوم "الخميس"، وفاة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب أفريقيا أبو مصعب البرناوي.

وقال رئيس هيئة أركان الدفاع الجنرال لاكي إيرابور، للصحفيين: "يمكنني أن أؤكد لكم رسميًّا أن البرناوي ميّت؛ الأمر بهذه البساطة، إنه ميّت وسيبقى ميتًا"، دون أن يقدم أي تفاصيل عن تاريخ وكيفية وفاته، بينما لم يصدر التنظيم أي تأكيد.

و"البرناوي" نجل مؤسس جماعة "بوكو حرام"، التي تخوض تمرّدًا مسلحًا في شمال شرق نيجيريا منذ عام 2009.