قطر تدين بشدة وتستنكر محاولة استهداف مطار أبها الدولي

أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين محاولة استهداف مطار أبها الدولي.
وعدَّت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم المحاولة عملاً تخريبياً خطيراً ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية, مجددة موقف قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.
ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة
أكدت أنه عملاً تخريبياً خطيراً ضد المدنيين ينافي كل الأعراف
أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين محاولة استهداف مطار أبها الدولي.
وعدَّت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم المحاولة عملاً تخريبياً خطيراً ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية, مجددة موقف قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.