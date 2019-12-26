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أكدت أنها من الشؤون الداخلية للمملكة ويجب عدم تسييسها وتدويلها

الخارجية الصينية: معالجة السعودية لقضية خاشقجي تم بشكل قانوني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ: "إن الصين لاحظت حكم المملكة العربية السعودية في قضية خاشقجي، وتؤيد معالجة المملكة لهذه القضية وفقاً للقانون.

وأكد المتحدث الصيني ثقة بلاده بأن القضية يمكن معالجتها بشكل صحيح في الإطار القضائي السعودي، والقضية من الشؤون الداخلية السعودية، ويجب عدم تسييسها وتدويلها.

