كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 1699 وفاة بالبرازيل و49 ضحية بمصر

تونس تسجّل 635 إصابة جديدة و398 حالة بكوريا الجنوبية

قالت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الخميس، إنها سجّلت 1699 وفاة جديدة بفيروس كورونا و75102 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لبيانات الوزارة، فقد تمّ تسجيل نحو 10.8 مليون إصابة بالفيروس في البرازيل منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 260970.

مصر

سجّلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 49 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد؛ في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 184755 حالةً من ضمنهم 142610 حالات تم شفاؤها، و10871 حالة وفاة.

تونس

سجّلت تونس 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و32 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية، في بيان لها، اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 235 ألفاً و643 إصابة، وعدد الوفيات بلغ 8106.

كوريا الجنوبية

أعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أمس؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 91638 إصابة.

كما تمّ تسجل 8 حالات وفاة جديدة بكورونا؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1627.