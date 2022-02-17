رئيس "واس" يزور مكتب الوكالة في لندن

استمع لشرح عن الخطة التطويرية

قام رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف فهد بن حسن آل عقران، بزيارة إلى مكتب "واس" في لندن.

واستمع رئيس الوكالة خلال الزيارة إلى شرح من مدير مكتب "واس" في لندن عساكر العساكر عن الخطة التطويرية للعمل الصحفي في المكتب لمواكبة التحديثات والتطورات في صناعة الإعلام، ومد جسور التواصل مع مختلف المؤسسات الإعلامية في بريطانيا.

رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف فهد بن حسن آل عقران

2

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443 03:23 PM

استمع لشرح عن الخطة التطويرية

رئيس "واس" يزور مكتب الوكالة في لندن

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 406

قام رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف فهد بن حسن آل عقران، بزيارة إلى مكتب "واس" في لندن.

واستمع رئيس الوكالة خلال الزيارة إلى شرح من مدير مكتب "واس" في لندن عساكر العساكر عن الخطة التطويرية للعمل الصحفي في المكتب لمواكبة التحديثات والتطورات في صناعة الإعلام، ومد جسور التواصل مع مختلف المؤسسات الإعلامية في بريطانيا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف فهد بن حسن آل عقران

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022