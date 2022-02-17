رئيس "واس" يزور مكتب الوكالة في لندن

استمع لشرح عن الخطة التطويرية

قام رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف فهد بن حسن آل عقران، بزيارة إلى مكتب "واس" في لندن.

واستمع رئيس الوكالة خلال الزيارة إلى شرح من مدير مكتب "واس" في لندن عساكر العساكر عن الخطة التطويرية للعمل الصحفي في المكتب لمواكبة التحديثات والتطورات في صناعة الإعلام، ومد جسور التواصل مع مختلف المؤسسات الإعلامية في بريطانيا.