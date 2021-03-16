ضربة موجعة.. الجيش اليمني يكبد الحوثيين 80 قتيلًا في "كسارة مأرب"

استعاد آليات عسكرية وكميات كبيرة من الأسلحة

قتل 80 من عناصر ميليشيا الحوثي المتمرّدة المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، في ضربة موجعة للمتمردين.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجاميع من الميليشيا مهاجمة مواقع في جبهة الكسارة، إلا أن قوات الجيش رصدت تلك المحاولة وأفشلتها، وكبدت الميليشيا 80 قتيلًا، وعشرات الجرحى.

وبيّن أن قوات الجيش الوطني استعادت عربات مدرعة، وكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وبيّن "سبتمبر نت" أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات وتعزيزات الميليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها وكبّدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة.