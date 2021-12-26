"التحالف": العملية بصنعاء استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من معسكر التشريفات بصنعاء

أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أنها نفَّذت عملية عسكرية بصنعاء استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من معسكر التشريفات بصنعاء.



وأكدت قوات التحالف أن العملية أسفرت عن تدمير مخازن للأسلحة النوعية بمعسكر التشريفات.



وقال "التحالف": على الحوثيين البدء بإخراج الأسلحة من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.