السفير السعودي بالرباط يلتقي وزير الطاقة والمعادن المغربي

جرى بحث تطوير العلاقات في المجالات كافة

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري أمس, بزيارة لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز ربَّاح، وذلك في مكتبه بالرباط.

وتناول الحديث بينهما العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف مجالات التعاون, والتنسيق الثنائي لما فيه المصلحة المشتركة.