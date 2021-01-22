روسيا تسجل 21 ألف إصابة جديدة بكورونا و412 وفاة

ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 68 ألفاً و412 حالة

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 21 ألفاً و513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3.677.352 إصابة.

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في بيان اليوم أنه سجّل 580 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 68 ألفاً و412 حالة وفاة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 02:10 PM

ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 68 ألفاً و412 حالة

روسيا تسجل 21 ألف إصابة جديدة بكورونا و412 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

موسكو

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سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 21 ألفاً و513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3.677.352 إصابة.

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في بيان اليوم أنه سجّل 580 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 68 ألفاً و412 حالة وفاة.

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