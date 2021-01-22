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ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 68 ألفاً و412 حالة

روسيا تسجل 21 ألف إصابة جديدة بكورونا و412 وفاة

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سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 21 ألفاً و513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3.677.352 إصابة.

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في بيان اليوم أنه سجّل 580 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 68 ألفاً و412 حالة وفاة.