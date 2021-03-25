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الصغرى من 3 إلى 7 على أجزاء بتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل

"الأرصاد": استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة

ذكر المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة ابتداء من يوم الجمعة.

وقال المركز: يُتوقّع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى من "3-7" درجات مئوية، على أجزاء من تبوك، الحدود الشمالية، الجوف وحائل.