"الأرصاد": استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة

الصغرى من 3 إلى 7 على أجزاء بتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل

ذكر المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة ابتداء من يوم الجمعة.

وقال المركز: يُتوقّع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى من "3-7" درجات مئوية، على أجزاء من تبوك، الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

المركز الوطني للأرصاد

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25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442 03:06 PM

الصغرى من 3 إلى 7 على أجزاء بتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل

"الأرصاد": استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكر المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة ابتداء من يوم الجمعة.

وقال المركز: يُتوقّع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى من "3-7" درجات مئوية، على أجزاء من تبوك، الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

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المركز الوطني للأرصاد

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