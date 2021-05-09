فهد بن تركي يؤكد أهمية أخذ لقاح كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال العيد

قال: الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة توجب على كل فرد مسؤولية تجاه تطبيق الإجراءات

أكد الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، أهمية أخذ لقاح كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتشديد من القطاعات الحكومية والخاصة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية والإسهام في الحث على أخذ اللقاح.

ولفت الانتباه إلى أن الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة، توجب على كل فرد مسؤولية عالية تجاه تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية وأخذ اللقاح؛ كون ذلك هو الطريق للحد من انتشار الفيروس.

نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز

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09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 08:24 PM

قال: الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة توجب على كل فرد مسؤولية تجاه تطبيق الإجراءات

فهد بن تركي يؤكد أهمية أخذ لقاح كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال العيد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أكد الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، أهمية أخذ لقاح كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتشديد من القطاعات الحكومية والخاصة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية والإسهام في الحث على أخذ اللقاح.

ولفت الانتباه إلى أن الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة، توجب على كل فرد مسؤولية عالية تجاه تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية وأخذ اللقاح؛ كون ذلك هو الطريق للحد من انتشار الفيروس.

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نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز

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