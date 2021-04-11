كورونا.. الولايات المتحدة تسجل 81.376 إصابة مؤكدة و904 حالات وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت 81.376 إصابة مؤكدة و904 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 30.897.028؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 558.028.

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11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442 08:20 AM

خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. الولايات المتحدة تسجل 81.376 إصابة مؤكدة و904 حالات وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت 81.376 إصابة مؤكدة و904 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 30.897.028؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 558.028.

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