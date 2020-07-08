"موارد مكة" ينفذ 2441 جولة رقابية على المنشآت التجارية

شملت المنطقة ومحافظاتها وأسفرت عن ضبط 441 مخالفة

نفذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، 2441 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن ضبط 441 مخالفة.

جدير بالذكر أن الجولات تشمل منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها وتنفذ بشكل يومي.

وتظهر الجولات التزام العديد من المنشآت بالأنظمة والضوابط وفق البروتوكولات الموضوعة.