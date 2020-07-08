"موارد مكة" ينفذ 2441 جولة رقابية على المنشآت التجارية

نفذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، 2441 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن ضبط 441 مخالفة.
جدير بالذكر أن الجولات تشمل منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها وتنفذ بشكل يومي.
وتظهر الجولات التزام العديد من المنشآت بالأنظمة والضوابط وفق البروتوكولات الموضوعة.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
شملت المنطقة ومحافظاتها وأسفرت عن ضبط 441 مخالفة
نفذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، 2441 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن ضبط 441 مخالفة.
جدير بالذكر أن الجولات تشمل منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها وتنفذ بشكل يومي.
وتظهر الجولات التزام العديد من المنشآت بالأنظمة والضوابط وفق البروتوكولات الموضوعة.