‫"التنمية الاجتماعية" توضح قصة الأسرة المكونة من 13 فرداً: يملكون منزلاً.. ويستفيدون من الضمان وبعض أبنائهم موظفون

أوضحت وزارة الموارد البشرية، حقيقة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول أسرة مكونة من (13) فردًا تسكن في مبنى قيد الإنشاء في منطقة الرياض.

وقالت الوزارة إن فريقًا متخصصًا من وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض باشر الحالة، وتبين لهم وجود بلاغات سابقة على الأسرة بشأن امتهانهم للتسول، كما أن الأسرة تملك منزلًا في منطقة أخرى، وهي إحدى الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ومعاش التقاعد، إضافة إلى أن بعض أبناء الأسرة موظفون وما زالوا على رأس العمل، وقد سبق أن قدمت لهم الوزارة كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الملائمة لظروفهم.

وأكدت الوزارة أنها تعمل حاليًا بالتنسيق مع الجهات المختصة على استكمال الإجراءات النظامية بحق رب الأسرة، وذلك لاستغلاله الأطفال في عملية التسول وحرمانهم من الرعاية اللازمة. كما ستقدم كافة جوانب الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي للمعالين.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجميع إلى تحري الدقة في نقل المعلومات والحصول عليها من المصادر الرسمية، والإبلاغ عن الحالات التي تمتهن التسول عبر القنوات الرسمية، وذلك التزامًا بما نصت عليه المادة الثانية من نظام مكافحة التسول التي تحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته.