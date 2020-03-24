"السديس" يوافق على إقامة الاختبارات الإلكترونية لكليتي ومعهدي الحرمين قبل رمضان

مراعاة للظرف العام والإجراءات الوقائية للحد من انتشار "كورونا"

وافق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على مقترح وكالة الشؤون العلمية بالرئاسة بإقامة الاختبارات الإلكترونية وإظهار نتائج الفصل الدراسي الحالي قبل شهر رمضان المبارك.

وتفصيلاً، اشتمل المقترح على إقامة الاختبارات النهائية وإظهار النتائج النهائية لكلٍ من معهديّ الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي إضافة إلى كليتيّ المسجد الحرام والمسجد النبوي, حيث جاء هذا المقترح من قِبل وكالة الشؤون العلمية والفكرية الذي ينص على إعلان النتائج قبل شهر رمضان المبارك، بعد دراسة شاملة للخروج بما يراعي مصلحة الطلاب وتحصيلهم العلمي حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

ويأتي هذا القرار ضمن عددٍ من القرارات التي اتخذتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، بكل وكالاتها وإداراتها لمراعاة الظرف العام، والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس الاختبارات الإلكترونية معهدي الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي كليتي المسجد الحرام والمسجد النبوي فيروس كورونا الجديد

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24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 12:33 AM

مراعاة للظرف العام والإجراءات الوقائية للحد من انتشار "كورونا"

"السديس" يوافق على إقامة الاختبارات الإلكترونية لكليتي ومعهدي الحرمين قبل رمضان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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وافق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على مقترح وكالة الشؤون العلمية بالرئاسة بإقامة الاختبارات الإلكترونية وإظهار نتائج الفصل الدراسي الحالي قبل شهر رمضان المبارك.

وتفصيلاً، اشتمل المقترح على إقامة الاختبارات النهائية وإظهار النتائج النهائية لكلٍ من معهديّ الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي إضافة إلى كليتيّ المسجد الحرام والمسجد النبوي, حيث جاء هذا المقترح من قِبل وكالة الشؤون العلمية والفكرية الذي ينص على إعلان النتائج قبل شهر رمضان المبارك، بعد دراسة شاملة للخروج بما يراعي مصلحة الطلاب وتحصيلهم العلمي حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

ويأتي هذا القرار ضمن عددٍ من القرارات التي اتخذتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، بكل وكالاتها وإداراتها لمراعاة الظرف العام، والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).

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الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس الاختبارات الإلكترونية معهدي الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي كليتي المسجد الحرام والمسجد النبوي فيروس كورونا الجديد

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