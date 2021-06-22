لجنة الثقافة بالشورى تناقش التقرير السنوي لوزارة الإعلام

خلال اجتماعها افتراضياً مع وكيل الوزارة للتواصل الحكومي

عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، اجتماعاً "عبر الاتصال المرئي"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي بن أحمد القرني، بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، ووكيل وزارة الإعلام للتواصل الحكومي المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله المغلوث، والمشرف على وكالة التخطيط والتطوير الدكتور محمد العاصم، والوكيل المساعد للخدمات المشتركة الدكتور عثمان المحيميد وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارة.

وناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1441 / 1442هـ، والتطور الملحوظ على تقرير الوزارة وما تضمنه، واستعراض الإستراتيجية الإعلامية للمملكة وإستراتيجية الوزارة، والاختصاصات التي كانت تختص بها وانتقلت لأجهزة أخرى، وآليات التنسيق مع الجهات الإعلامية.

واطلع رئيس وأعضاء اللجنة على مهام مركز التواصل الحكومي وأهدافه واختصاصاته، وآليات التنسيق فيه مع الجهات الحكومية، واللجان ذات العلاقة به والتنسيق بينها، وأثر جائحة (كورونا) في بعض الأنشطة الإعلامية.

وشهد الاجتماع التطرق إلى بعض الصعوبات التي يعانيها قطاع الإعلام الخارجي، وإلى الإعلام الموجّه للمقيمين داخل المملكة، إضافة إلى الحديث حول الهياكل الوظيفية واستقطاب الكفاءات المتميزة.

وقدّم أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدداً من التساؤلات والاستفسارات حول ما تضمنه تقرير الوزارة، فيما أجاب مسؤولو الوزارة عمّا تم طرحه، تمهيداً لإعداد اللجنة تقريرها النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للوزارة للعرض أمام المجلس للمناقشة في جلسة قادمة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تأتي ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال هذه الموضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة في الفترة المقبلة.