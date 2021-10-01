الأمير محمد بن ناصر وأمير منطقة جازان بالنيابة يعزيان في وفاة المدخلي

قدَّم الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، وأمير جازان بالنيابة الأمير‫ محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، خالص التعازي والمواساة إلى أسرة وأبناء مدير فرع شركة كهرباء محافظة الدرب سابقًا، الشيخ محمد بن يحيى دوم مدخلي -رحمه الله-؛ وذلك إثر وفاته بعد معاناة مع المرض.



وأعرب أمير منطقة جازان وأمير جازان بالنيابة لأسرة دوم عن تعازيهما ومواساتهما لهم ولأسرتهم كافة، وأشادا بما قدمه الفقيد من جهود لخدمة دينه ووطنه خلال فترة عمله، سائلَين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم جميعًا الصبر والسلوان.



ومن جانبهم، عبَّر أبناء وأفراد أسرة الفقيد كافة عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان وأمير جازان بالنيابة على مواساتهما لهم، ومشاركتهما في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليهما الصحة، وألا يريهما أي مكروه في عزيز لديهما.