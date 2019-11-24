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شاهدة: كان أفضل من بعض السائقين

فيديو الخطأ.. كلب مذعور يقود سيارة لمدة ساعة

لم تصدق السيدة "آني سابول" عينيها، وهي تشاهد سائق السيارة الذي ظل يقودها ويدور بها لمدة ساعة، أمام منزلها في مجمع سكني بولاية فلوريدا، لقد كان كلبًا مذعورًا والشرطة هنا لمحاولة إيقافه.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث الطريف الساعة 8:30 صباح يوم الخميس الماضي، في مجمع سكني بمدينة بورت سانت لوسي في ولاية فلوريدا، حين فوجئ سكان المجمع بسيارة تدور إلى الخلف وسط المجمع وبين الحدائق.

في البداية، ظن كل مَن شاهد السيارة السيدان الفضية، أن قائدها يقوم بتجربتها؛ ولكن بعد قليل اكتشفت السيدة "آني سابول"، أن كلبًا هو مَن يقود السيارة وليس معه أي شخص آخر؛ فسارعت بالاتصال بالشرطة.

وبالفعل وصلت الشرطة، وظل الضباط يحاولون إيقاف السيارة دون جدوى، حتى تمكنوا في النهاية من فتح باب السيارة بكود سري.

ونقلت قناة "دابليو إف تي في" عن "سابول" أنها في البداية ظنت أن شخصًا ما يقوم بتجربة سيارته، لكن الأمر استمر طويلًا؛ فتساءلت ماذا يفعل هذا السائق؛ لكنها حين دققت النظر في السيارة اكتشفت المفاجأة.

وتقول شرطة بورت سانت لوسي: إن صاحب السيارة غادرها وفي ذهنه أن يعود بعد قليل؛ فتركها مستعدة للتحرك، وبطريقة ما لمَس الكلب ذراع الحركة، فجعل السيارة تسير إلى الخلف، وظلت على هذه الوضع، تدور في نفس الدائرة لمدة ساعة.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات؛ لكن السيارة حطمت صندوق بريد أحد الجيران، وأسقطت صندق قمامة جار آخر، ووعد صاحب السيارة بدفع تكلفة صندوق البريد.

أما أطرف تعليق، فجاء من السيدة "سابول" التي قالت: بصراحة هذا الكلب كان يقود السيارة أفضل من بعض السائقين.