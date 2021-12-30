"الأمن البيئي" يضبط 6 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بجدة

"المالكي": ضُبطت 5 آليات يملكها مواطن ويعمل عليها 5 مقيمين.. وطُبقت الإجراءات بحقهم

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 6 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة جدة.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبطت 5 آليات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها 5 مقيمين من الجنسية اليمنية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.



ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و 996 في جميع مناطق المملكة.