شاهد بالصور.. غضب "مينيز" مدرب "النصر" من "عبد الرزاق حمدالله" أثناء تغييره

أظهرت الكاميرات الناقلة لمباراة النصر أمام "فولاد" الإيراني، حالة غضب متبادلة بين محترف النصر عبد الرزاق حمد الله، ومدربه "مينيز" أثناء تغيير اللاعب.



وأثناء خروج حمدالله أبدى غضبه من قرار تغييره، وتفوه ببعض الكلمات، فما كان من مدرب الفريق إلا أن أشار إليه بالسكوت.



وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث حافظ بذلك "النصر" على صدارته للمجموعة برصيد خمس نقاط.



وتساوى فريقا "النصر وفولاد" في الرصيد نفسه، لكن فارق الأهداف لصالح الفريق السعودي؛ ما جعله في المركز الأول في المجموعة.