مدني عسير ينبه: أمطار رعدية غزيرة حتى الأحد المقبل على هذه المناطق

مصحوبة بالبرد وتتخللها رياح سطحية نشطة وجريان للسيول

أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عســير النقيب/ محمد بن عبده الســيد أنه استمراراً للتنبيهات السابقة فإن التوقعات لا زالت قائمة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد وتتخللها رياح سطحية نشطة وجريان للسيول على مرتفعات منطقة عسير ومحافظات تهامة عسير والساحل خلال الفترة القادمة حتى يوم الأحد الموافق 1441/3/27هـ - 2019/11/24 م..

وأضاف النقيب السيد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تجدد التنبيه وتأكد على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية.