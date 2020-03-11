استهداف صاروخي لمعسكر يضم قوات أمريكية شمال بغداد

العثور على منصة إطلاق

قصف مجهولون معسكر التاجي العراقي شمال العاصمة بغداد، الذي يحتضن قوات أمريكية، اليوم (الأربعاء)، بالصواريخ.


وبينت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن 10 صواريخ من طراز كاتيوشا سقطت داخل المعسكر دون وقوع أي خسائر.

وأشارت إلى العثور على عجلة من نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية.

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11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 09:14 PM

العثور على منصة إطلاق

استهداف صاروخي لمعسكر يضم قوات أمريكية شمال بغداد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قصف مجهولون معسكر التاجي العراقي شمال العاصمة بغداد، الذي يحتضن قوات أمريكية، اليوم (الأربعاء)، بالصواريخ.


وبينت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن 10 صواريخ من طراز كاتيوشا سقطت داخل المعسكر دون وقوع أي خسائر.

وأشارت إلى العثور على عجلة من نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية.

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